Stand: 21.04.2022 09:07 Uhr Hohe Geldstrafe nach Todesschuss bei Baldwin-Dreh

Nach dem Tod einer Kamerafrau bei einem Filmdreh mit Hollywood-Star Alec Baldwin hat eine US-Behörde wegen mangelnder Sicherheit am Set eine hohe Geldstrafe verhängt. Die Produzenten des Westerns "Rust" müssen die Höchststrafe von umgerechnet rund 126.000 Euro zahlen. Eine monatelange Untersuchung des tödlichen Schusses am Set des Films im Oktober 2021 habe Verstöße gegen Sicherheitsauflagen ans Licht gebracht, erklärte die Behörde für Arbeitssicherheit. Es habe sich niemals scharfe Munition am Drehort befinden oder eine Waffe auf eine Person gerichtet werden dürfen. Der "tragische Vorfall" hätte vermieden werden können. Den Verantwortlichen wird "Gleichgültigkeit" bezüglich der Sicherheit der Mitarbeiter vorgeworfen.