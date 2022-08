Stand: 08.08.2022 08:05 Uhr Hohe Erlöse bei Ahrenshooper Kunstauktion

Kunstwerke im Gesamtwert von rund 750.000 Euro haben am Sonnabend bei der 48. Ahrenshooper Kunstauktion neue Besitzer gefunden. Wie die Veranstalter am Sonntag weiter mitteilten, erzielte das Aquarell "Zwei weibliche Akte am Strand" des Expressionisten Erich Heckel aus dem Jahr 1932 mit 30.000 Euro den höchsten Zuschlag. Der Erlös lag damit um gut ein Drittel über dem Schätzpreis.