Stand: 01.11.2022 15:58 Uhr Hohe Energiekosten: Phantechnikum in Wismar schließt auch dienstags

Aus Energiespargründen bleibt das Technische Landesmuseum Phantechnikum in Wismar ab sofort bis zum 31. Januar montags und dienstags geschlossen. An den Schließtagen werde die Heizung so weit wie möglich heruntergeregelt, teilte das Museum am Dienstag mit. Geöffnet sei das Haus mittwochs bis sonntags von 10 Uhr bis 17 Uhr. Damit wurde ein zusätzlicher Schließtag eingeführt. Montags ist das Technische Landesmuseum ohnehin geschlossen. Das Phantechnikum bleibe zudem vom 24. Dezember bis 3. Januar zu, hieß es. | Sendebezug: | 01.11.2022 19:00 | NDR 1 Radio MV