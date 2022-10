Stand: 25.10.2022 12:14 Uhr Hofer Filmtage starten mit Eröffnungsfilm "Olaf Jagger"

Was verbindet Olaf Schubert und Mick Jagger? Dieser Frage geht der Eröffnungsfilm von Heike Fink bei den Hofer Filmtagen nach, die am Dienstag starten. Darin entdeckt der Künstler Olaf Schubert im Keller des elterlichen Hauses ein altes Tonband von 1965, auf dem ein Interview mit seiner Mutter und Mick Jagger zu hören ist. Damals stand Schuberts Elternhaus in der DDR. Bis zum 30. Oktober folgen weitere Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme von nationalen und internationalen Regisseur*innen. Ein übergreifendes Thema ist dabei das Thema Gesellschaft. | Sendebezug: | 25.10.2022 15:45 | NDR Kultur