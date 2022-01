Hör mal, wo ich bin! So klingt Kultur im Norden Stand: 11.01.2022 16:00 Uhr Wir nehmen unsere Hörerinnen und Hörer mit auf kulturelle Spurensuche durch den ganzen Norden! In welchem Ort befinden sich unsere NDR Kultur Reporterinnen und Reporter heute? Raten Sie mit - und gewinnen Sie mit etwas Glück eine hochwertige Bluetooth-Box!

Folterwerkzeuge in einem Museum, Gummi in den Bergen oder ein Garten, der sogar Schwaben zum Loben anregt - wo liegen diese Orte in Norddeutschland? In unserem Gewinnspiel "Hör mal, wo ich bin! So klingt Kultur im Norden" nehmen wir Sie mit auf eine akustische Schnitzeljagd.

Weitere Informationen NDR Kultur Radioplayer: Jetzt einschalten und mitraten! Täglich von Montag bis Freitag gibt es auf NDR Kultur fünf akustische Hinweise, den ersten um 8.15 Uhr. Hier geht's zum Radioplayer. mehr

Hinweise täglich ab 8.15 Uhr auf NDR Kultur

In der Zeit vom 12. Januar bis 2. Februar suchen wir von Montag bis Freitag jeden Tag eine Stadt im Norden. Fünfmal täglich gibt es von unseren Reportern und Reporterinnen Hinweise auf NDR Kultur - den ersten immer um 8.15 Uhr, die weiteren bis 18.30 Uhr im Programm verteilt. Und diese Tipps können sich hören lassen! Denn wir beschreiben mit Hinweisen von Einwohnerinnen und Einwohnern, Geräuschen oder Musik den kulturellen Ort, den wir suchen.

Ihre Gewinnchance auf eine hochwertige Bluetooth-Box!

Sie haben die Stadt erraten, die wir suchen? Dann schreiben Sie uns über das Formular unten auf dieser Seite! Unter den Personen, die das richtige Lösungswort schicken, verlosen wir vom 12. Januar bis 2. Februar von Montag bis Freitag jeweils eine hochwertige Bluetooth-Box. Der Testsieger bei Stiftung Warentest (Heft 06/21) bietet optimalen 360 Grad-Sound und ist durch unterstützende Sprachansagen einfach zu bedienen. Mit 900 Gramm Gewicht und bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit ist die Box außerdem das perfekte Soundsystem für unterwegs.

Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier. Das Gewinnspiel-Formular ist vom 12. Januar bis 2. Februar täglich von Montag bis Freitag zwischen 8.15 Uhr und 19 Uhr freigeschaltet.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 12.01.2022 | 08:15 Uhr