Stand: 23.09.2022 17:45 Uhr Hölty-Preis: Verleihung an Ulrich Koch im Sprengel Museum

Mit 20.000 Euro ist er Deutschlands höchstdotierter Lyrikpreis und wird alle zwei Jahre in Hannover verliehen: der "Hölty-Preis für Lyrik der Landeshauptstadt und der Sparkasse Hannover". Am 22. September wurde er dem Lyriker Ulrich Koch aus Hamburg überreicht. Er sei der verlässlichste poetische Chronist eines melancholischen Daseins in der Provinz, heißt es in der Jurybegründung über den 1966 in Winsen (Luhe) geborenen Poeten.