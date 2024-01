Stand: 03.01.2024 11:15 Uhr Historiker: Else Lasker-Schüler bat Papst um Hilfe für Mussolini

Else Lasker-Schüler, von den Nazis verfolgte deutsch-jüdische Schriftstellerin, hat sich im Sommer 1942 in einem Brief an Papst Pius XII. für die "Rettung" des italienischen Diktators Benito Mussolini eingesetzt. "Dieses Schreiben war bislang unbekannt und wurde kürzlich im Apostolischen Archiv des Vatikans entdeckt", schreibt der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf am Mittwoch in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Konkret ersuchte Lasker-Schüler den Papst in dem Schreiben, - auch wenn das politisch absolut inopportun sein sollte -, Italien und vor allem ihren "Indianerfreund", den Duce, zu retten.