Stand: 07.02.2025 14:13 Uhr Hip-Hop-Produzent Irv Gotti mit 54 Jahren gestorben

Der amerikanische Hip-Hop-Produzent Irv Gotti ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 54 Jahren in New York, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Sein früheres Label Def Jam Recordings pries auf Instagram Gotti als eine Größe, die den Sound von R&B und Hip-Hop verändert habe. Gotti gründete das Label Murder Inc. und hat zu Beginn der 2000er-Jahre Musikgrößen wie Ashanti und Ja Rule produziert und bekannt gemacht. Später war er auch an Hits von Jennifer Lopez, Kanye West und Fat Joe beteiligt. | Sendebezug: 07.02.2025 13:35 | N-JOY