Stand: 08.12.2023 12:14 Uhr Hindemith-Preis 2024 für Lisa Streich

Der Hindemith-Preis 2024 geht an die schwedische Komponistin Lisa Streich. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis zeichne im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) herausragende zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten aus, wie die SHMF-Stiftung am Freitag mitteilte. Die klanglichen Kontraste sowie die hohe technische Kompetenz der Komponistin haben die Jury überzeugt. "Sie kreiert einen unglaublichen Farbenreichtum und geht auf bemerkenswerte Weise mit Spannung um. Ihre Musik öffnet die Ohren für neue poetische Klangwelten", sagte SHMF-Intendant Christian Kuhnt. Datum und Ort der Preisverleihung werden am 22. Februar 2024 bekanntgegeben. | Sendebezug: | 08.12.2023 11:30 | NDR Kultur