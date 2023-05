Stand: 03.05.2023 23:34 Uhr Hilfe beim Lesen von Sütterlin-Schriften

Viele Menschen haben Briefe, Dokumente oder andere Schriftstücke zu Hause, können sie aber nicht lesen - denn sie sind in Sütterlin geschrieben. Marlen Klotz und Renate Ehmke von der Sütterlinstube Hamburg können helfen! Sie sind am Donnerstag ab 16 Uhr zu Gast in der Sendung Journal bei NDR Kultur und bieten an, sich Texte unserer Hörer*innen anzuschauen. Holen Sie Ihre alten Kartons aus dem Schrank und schicken uns ihre Schriftstücke per E-Mail. Einfach das Formular ausfüllen - wir versuchen zu helfen.

Wenn Sie Ihr Dokument hier hochladen, sind Sie damit einverstanden, dass über den Inhalt - ohne Nennung Ihres Namens - möglicherweise in der Sendung Journal auf NDR Kultur gesprochen wird. Die Auswahl trifft die Redaktion. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, füllen Sie bitte die Zeile Telefon oder E-Mail-Adresse aus.

Einsendeschluss ist der 4. Mai 2023, 14.30 Uhr.

Vorname, Name: Email: Telefon: Ihr Dokument in altdeutscher Schrift Datei hochladen: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 03.05.2023 | 16:00 Uhr

