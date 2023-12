Stand: 01.12.2023 13:48 Uhr Hildesheim benennt Weg nach Schlagersänger Bernd Clüver

Ein Weg in Hildesheim wird im kommenden Frühjahr nach dem 2011 gestorbenen Schlagersänger Bernd Clüver ("Der Junge mit der Mundharmonika") benannt. Der Ortsrat Nordstadt habe beschlossen, einen bislang namenslosen Stichweg mit dem Namen "Bernd-Clüver-Stieg" zu versehen, sagte ein Stadtsprecher am Freitag. Die Stadtverwaltung wurde demnach gebeten, Namensschilder aufzustellen mit dem Zusatz "Schlagersänger, 1948-2011". Clüver wurde in Hildesheim geboren und lebte dort bis 1955. In den 1970er-Jahren hatte er seine größten Hits. | Sendebezug: | 01.12.2023 12:30 | NDR 1 Niedersachsen