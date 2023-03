Stand: 23.03.2023 16:46 Uhr Premiere für moderne Operette "Hopfen und Malz" in Neustrelitz

Eine moderne Operette über einen Wettstreit im Bierbrauen hat an diesem Sonnabend in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) Premiere. Es handelt sich um das Stück "Hopfen und Malz" von Tenor Daniel Behle. In der Operette brauen zwei norddeutsche Dörfer den Gerstensaft einmal im Jahr um die Wette. Da seit Jahren derselbe Gastwirt eines Dorfes gewinnt, holen sich die Konkurrenten Beistand. Die Premiere in Neustrelitz werde nach der Uraufführung des Stücks im Januar in Annaberg-Buchholz (Sachsen) erst die zweite Inszenierung in Deutschland sein. | 23.03.2023 19:30 | NDR 1 Radio MV

