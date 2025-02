Stand: 12.02.2025 17:12 Uhr Herrenhäuser Gärten eröffnen Jubiläumsjahr

Eine der bedeutendsten Barockanlagen Europas, der Große Garten in Hannover, wird 350 Jahre alt. Das Jubiläumsjahr wird am Freitag mit der Ausstellung "Gartenkunst aus Meisterhand" eröffnet, wie die Stadt Hannover mitteilte. Die Schau zeigt bis zum 6. April und noch einmal vom 18. Juli bis 5. Oktober die Geschichte des Gartens mit dem Schwerpunkt Orangerie-Kultur. Erstmals seit mehr als fünfzig Jahren werde dabei das Orangerie-Gebäude von 1723 in seiner ursprünglichen Funktion als Überwinterungshaus für Zitruspflanzen, Lorbeerbäume und Palmen präsentiert. | Sendebezug: 12.02.2025 17:40 | NDR Kultur