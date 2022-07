Stand: 02.07.2022 10:26 Uhr Herman-Hesse-Preis 2022 für Hakan Günday und Sabine Adatepe

Der türkische Autor Hakan Günday und seine Übersetzerin Sabine Adatepe erhalten am 2. Juli den mit 20.000 Euro dotierten Hermann-Hesse-Preis. Günday fordere die Leser dazu auf, genau hinzusehen und gesellschaftliche Missstände zu hinterfragen, erklärte die Preisjury zur Begründung. Dabei sei er eindringlich und provokant in seiner Sprache. Adatepe gelinge es, diese Eindringlichkeit ins Deutsche zu übertragen. Der Preis wird in Herman Hesses Geburtsstadt Calw verliehen. Zuletzt erschien Gündays Buch "Verlust" , in dem ein Mann zwischen die Fronten von Staat und kurdischer Gruppen gerät.