Stand: 09.09.2023 14:31 Uhr Herbert Grönemeyer und Silbermond beim Klimastreik in Hamburg

Herbert Grönemeyer und die Band Silbermond kommen nach Angaben von Fridays for Future zum Klimastreik am 15. September nach Hamburg. Sie treten am Jungfernstieg auf, um die Bewegung in ihrer Forderung nach einer klimagerechten Zukunft zu unterstützen. "Die aktuelle Debatte um Klimaschutz polarisiert die Gesellschaft zunehmend und wirft für viele Menschen die Frage auf, wie wir unsere Klimaziele überhaupt noch erreichen können", sagt Sprecherin Annika Rittmann. "In diesen Zeiten der Verunsicherung bringen wir Menschen zusammen auf die Straße." | Sendebezug: | 09.09.2023 14:30 | NDR Kultur