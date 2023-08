Stand: 07.08.2023 14:42 Uhr Heinz Strunk: Deutsches Kabarett ist grauenhaft

Der in Hamburg lebende Schriftsteller und Humorist Heinz Strunk findet Kabarett und Comedy in Deutschland "grauenhaft, ob nun öffentlich-rechtliches Kabarett oder Comedy in den Privatsendern". Das sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Montagsausgabe). Es komme ihm vor, als sei die deutsche Comedy ein ganzjährig verlängerter Arm des rheinischen Karnevals: "In drei Kölner Fabrik-Etagen denken sich Autoren die immer gleichen Witze für ihre Comedians aus. Das ist traurig". Von seinem Verriss nimmt Strunk jedoch ausdrücklich die Comedians Olli Dittrich, Anke Engelke, Max Giermann und Bastian Pastewka aus, weil die ihr Handwerk verstünden. | Sendebezug: | 07.08.2023 19:00 | NDR 90,3