Stand: 26.03.2025 08:30 Uhr Heinrich-Mann-Preis für Autorin Mely Kiyak

Der Heinrich-Mann-Preis geht dieses Jahr an die Autorin Mely Kiyak. Moderator Jan Böhmermann würdigte Mely Kiyak in seiner Laudatio als unerschrockene und präzise Stimme für die Gesellschaft. Kiyak habe alles, "was unser verzagtes Europa und unser ängstlich suchendes Deutschland gerade brauchen", sagte Böhmermann bei der Verleihung des Heinrich-Mann-Preises in Berlin. Dazu gehörten "Unerschrockenheit, Präzision, eine ausgeprägte Allergie gegen alte Gedanken und falsche Freundlichkeit, die Bereitschaft zu Unverschämtheit, auch gegen sich selbst, und die zwei wichtigsten Tugenden: Mut und Wut". | Sendebezug: 26.03.2025 06:30 | NDR Kultur