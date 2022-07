Stand: 12.07.2022 08:16 Uhr Haus der Geschichte: Sammlung zur Corona-Krise abgeschlossen

Impfampullen, Masken, Verbotsschilder: Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das Haus der Geschichte in Bonn Hunderte Gegenstände gesammelt, um die Krise für nachfolgende Generationen zu dokumentieren. Es seien rund 1.500 Objekte zusammengekommen, sagte ein Sprecher. Sollte es in Zukunft noch gravierende neue Entwicklungen geben, werde man diese aufgreifen, ansonsten seien aber mit den gesammelten Objekten alle Bereiche des Themas abgedeckt. Mit der Sammlung wolle das Museum dieses "prägende zeitgeschichtliche Ereignis" als Teil des kulturellen Gedächtnisses bewahren. Ein Großteil der Objekte ist bereits in der Online-Datenbank des Haus der Geschichte abrufbar.