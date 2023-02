Stand: 24.02.2023 09:20 Uhr Harvey Weinstein muss für weitere 16 Jahre in Haft

Der ehemalige Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist wegen Sexualverbrechen zu einer weiteren Haftstrafe von 16 Jahren verurteilt worden. Das verkündigte ein Gericht in Los Angeles am Donnerstag. Der 70-Jährige muss nun insgesamt für 39 Jahre ins Gefängnis, nachdem er in einem Prozess im Jahr 2020 bereits wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt worden war. Der Weinstein-Fall gilt als einer der Auslöser der #MeToo-Bewegung. | Sendebezug: | 24.02.2023 08:30 | NDR Kultur