Stand: 03.08.2023 07:23 Uhr Harry Styles-Porträt von David Hockney bald in London zu sehen

Besucher der National Portrait Gallery in London können bald ein von Künstler David Hockney gemaltes Porträt des Popstars Harry Styles bewundern. Der 29-jährige Musiker ist darauf in einem Korbsessel sitzend mit überschlagenen Beinen abgebildet. Er trägt Jeans und eine rot-orange gestreifte Strickjacke sowie eine Perlenkette um den Hals. Styles saß dem 86-jährigen Hockney dafür in dessen Atelier in der Normandie Modell. Ab November wird das Porträt neben etwa 160 weiteren Werken des englischen Malers in der National Portrait Gallery ausgestellt. | Sendebezug: | 03.08.2023 07:10 | NDR Kultur