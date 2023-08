Stand: 12.08.2023 09:44 Uhr "Harry Potter"-Vorleser Rufus Beck und die Magie der Bühne

Rufus Beck, Sprecher der sieben "Harry Potter"-Hörbücher, sieht bei Lesungen selbst ein bisschen als Magier. "Ich versuche, auf der Bühne zu zaubern", sagte der 66-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in München. "Dass man gerne zuschaut, gerne zuhört, dass man alles andere vergisst, das nennt man Verzauberung." Vor 25 Jahren erschien der erste Band im Sommer 1998 in deutscher Sprache. Zum Jubiläum der Kult-Buchreihe ist am 26. August auf dem Hamburger Rathausmarkt ein Fest geplant. Dabei soll ein Weltrekord aufgestellt werden: Es müssen mehr als 997 Menschen in Harry-Potter-Verkleidung dort hinkommen. | Sendebezug: | 12.08.2023 05:30 | NDR 90,3