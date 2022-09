Stand: 22.09.2022 07:41 Uhr "Harry Potter"-Theaterstück wird kompakter - ein Teil statt zwei

Seit fast einem Jahr läuft das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg. Bisher mussten die Besucher dafür mindestens sechs Stunden einplanen, denn die Geschichte lief aufgeteilt in zwei mehrstündige Teile. Das wird im kommenden Jahr anders. "Wir haben uns entschieden, auf einen kompakten Einteiler umzustellen. Also auf ein Stück, das aus zwei Akten besteht - mit einer Pause dazwischen", sagte Produzent Maik Klokow der Deutschen Presse-Agentur. Die Premiere für das kompaktere Stück ist am 19. Februar 2023 geplant. | 22.09.2022 | 07:10 Uhr | NDR Kultur |