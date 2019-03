Stand: 07.03.2019 17:37 Uhr

Harald Welzer ruft zur Revolution auf

In seinem neuen Buch "Alles könnte anders sein" ruft Deutschlands wahrscheinlich prominentester Sozialpsychologe, Harald Welzer, zur "modularen Revolution" auf, indem er eine "Gesellschaftsutopie für freie Menschen" entwirft.

Herr Welzer, Ihr neues Buch ist ein echtes Wohlfühlbuch: Sie beschreiben zunächst ausführlich, wie gut es der Menschheit geht, besser denn je, und alles Klagen sei Klagen auf hohem Niveau. Trotzdem rufen Sie zur Revolution auf. Warum?

Harald Welzer: Ich würde schon daran festhalten, dass wir - insbesondere als Bewohner eines solchen Landes wie der Bundesrepublik - auf dem historisch höchsten Niveau leben, das es jemals gegeben hat. Da kann man gucken, wohin man will: ob es die Lebenserwartung ist, das Wohlstandsniveau, die Bewegungsfreiheit, die Handlungsmöglichkeiten und so weiter. Wir haben nur ein Problem, und das ist bislang noch nicht gelöst, das müssen wir aber lösen: dass dieses höchste zivilisatorische Niveau erkauft ist mit einem Wirtschaftsprinzip, was zerstörerisch ist. Die Utopie wäre - und ich halte das für eine konkrete Utopie -, dieses zivilisatorische Niveau hinsichtlich Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie aufrechtzuerhalten, aber die materielle Grundlage dafür so zu verändern, dass wir so etwas haben wie ein befriedetes Naturverhältnis.

Sie sprechen in ihrem Buch von einer "modularen Revolution". Was habe ich mir darunter vorzustellen?

Welzer: Wenn wir unsere gegenwärtige Gesellschaft betrachten, dann ist das aus der Sicht eines Menschen vor zwei oder drei Generationen schon eine irre Utopie, was dort wahrgeworden ist. Mein Votum ist: Warum knüpfen wir nicht an die Voraussetzungen an, die unsere Gegenwart in vielerlei Hinsicht sehr gut gemacht hat, betrachten aber unsere moderne Gesellschaft weiter als Entwicklungsprojekt und fangen an, sie dort umzubauen, wo es nötig ist, und sie dort zu bewahren, wo es bislang sehr gut funktioniert hat?

Sie haben eine Art Bauklötzchen-Prinzip für die neue Welt entworfen und nennen die einzelnen Bausteine jeweils "Lego" 1, 2, 3, 4. Was sind das für Bausteine?

Welzer: Nehmen wir mal Bausteine, die im Moment unser Leben sehr gut machen: Der wichtigste Baustein für mich ist eine rechtsstaatliche Ordnung, ein Grundgesetz, was für uns als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes ein Leben in Sicherheit und Freiheit ermöglicht. Das kann man so pathetisch sagen, und das ist tatsächlich der Fall. Dann haben wir es durch eine - früher weiterentwickelte als heute vorhandene - Soziale Marktwirtschaft geschafft, dass Menschen in diesem Land nicht verhungern müssen, dass sie teilhaben können, dass sie an öffentlichen Gütern partizipieren können, dass sie einen Arbeitsplatz haben können und so weiter. Das ist auch ein extrem wichtiger Baustein, den wir aber weiterentwickeln müssen, weil es gerade auf dem Arbeitsmarkt und demzufolge im Sozialsystem fundamentale Veränderungen gibt - Stichwort: Digitalisierung, Veränderung der Arbeitswelt.

Dann gibt es Dinge, die sehr viel mit unserer kulturellen Lebensform zu tun haben: Was bedeutet eigentlich gutes Leben? Wie müssen wir das neu diskutieren - gerade auch in Bezug darauf, dass sich die Arbeitswelt verändert. Können wir uns die Hochbewertung auch von fremdbestimmter Arbeit noch vorstellen? Oder können wir das nicht verändern und uns vorstellen, dass man viel mehr Eigenarbeit, viel mehr Gemeinwohlarbeit macht, dass wir einen gesellschaftlichen Reichtum haben, der den Menschen mehr Freiheit im Bereich des Arbeitens ermöglicht? Wir nehmen also etwas, was vorhanden ist, bauen das ein wenig um und fügen noch etwas Neues hinzu - und siehe da: Unsere Welt sieht plötzlich ganz verheißungsvoll aus.

Ein Mosaikstein, den Sie aber am liebsten entfernen würden, ist genau der, mit dem Sie in Deutschland in ein Wespennest stechen: den individuellen Autoverkehr. Sind sie da der Agent Provocateur, oder ist da mehr dran?

Welzer: Es ist ja im Moment mit Händen zu greifen, dass das Auto mehr Probleme macht, als dass es Nutzen bringt. Der Druck, der von der Autoindustrie auf die Politik ausgeübt wird, nimmt ja bizarre Formen an. Wenn wir einen Verkehrsminister haben, der es für gegen den gesunden Menschenverstand hält, wenn man weniger Verkehrstote hat, dadurch dass man ein Tempolimit auf Autobahnen einführt - womit man gleich eine erhebliche Emissionsreduktion hätte -, dann wissen wir: Hier spielt die Welt wirklich verrückt. Das hat mit Rationalität nichts zu tun - das hat mit dem beinharten Durchsetzen von Interessen einer Industrie zu tun, die wahrscheinlich im 21. Jahrhundert ihre Zukunft hinter sich hat. Wir können ja öffentlichen Verkehr gerade durch die Digitalisierung heute so organisieren, dass ein Auto im ersten Schritt in Städten völlig verzichtbar ist, wir brauchen das nicht. Wir können damit auch die Nachteile loswerden: den enormen Flächenverbrauch. Wir reden über Mietpreisexplosionen , Immobilienpreisexplosionen, aber kein Mensch redet darüber, dass eine unglaublich große Fläche in Städten nur für das Auto verbraucht wird. Warum bringen wir die Dinge nicht in Zusammenhang? Wenn wir das Auto los sind, sind wir auch Emissionen, Lärm, Sicherheitsgefährdung und so weiter los und können den öffentlichen Raum anders organisieren. Darüber müssen wir diskutieren, um nicht ständig das Falsche weiter zu optimieren, im Interesse einer überlebten Industrie.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe

Harald Welzer ruft zur Revolution auf NDR Kultur - Journal Gespräch - 07.03.2019 19:00 Uhr Autor/in: Deppe, Jürgen In seinem neuen Buch "Alles könnte anders sein" entwirft der Sozialpsychologe Harald Welzer eine "Gesellschaftsutopie für freie Menschen". Auf NDR Kultur spricht er über seine Ideen.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 07.03.2019 | 19:00 Uhr