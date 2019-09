Stand: 25.09.2019 15:56 Uhr

Wunschwelt Wald: Von Mythen und Mutmaßungen

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat Vertreter von Bund und Ländern zum "Waldgipfel" gebeten - denn dem deutschen Wald geht es schlecht, und es muss ihm dringend geholfen werden. Wald ist Kultur - das dürfte auch Hansjörg Küster so sehen, Autor des gerade erschienen Buches "Der Wald. Natur und Geschichte".

Herr Küster, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von "Wald" sprechen? Von einer bestimmten Zahl von Bäumen auf einer bestimmten Fläche? Was ist Wald?

Hansjörg Küster: Das ist sehr schwer zu definieren. Jeder meint, er wisse ganz genau, was ein Wald ist. Aber es ist nicht so leicht, das zu beantworten. Der Förster macht es nämlich anders als beispielsweise der Ökologe. Der Förster rechnet die Waldwiese, die Lichtung und den Waldweg mit dazu. Das würde ein Ökologe niemals tun. Für uns Ökologen ist immer ganz entscheidend, dass sich unter einem Baumbestand ein Waldbinnenklima ausbildet. Das heißt, die Sonne dringt nicht zum Boden des Waldes vor, und dort bleibt die Luft sehr viel kühler als außerhalb. Das ist für uns die beste Definition, einen Wald zu fassen. Allerdings macht das auch Schwierigkeiten, denn es gibt solche Baumbestände mit einem kühlen Klima auch in einer Einfamilienhaussiedlung. Das ist auch von den Tieren sehr wohl als Wald angenommen, denn wir finden dort Amseln, Meisen und Eichhörnchen.

Der Wald ist, spätestens seit den Romantikern, immer ein bisschen vom Mythos umgeben. Auch im Jahr 2019 umweht den Wald immer noch etwas Mythisches - oder für Sie als Wissenschaftler gar nicht?

Küster: Doch, da ist etwas Mythisches. Ich glaube, es ist auch Aufgabe der Wissenschaft, diesen Mythos zu entschlüsseln. Das liegt an Tacitus: Er hat die älteste schriftliche Quelle über die Germanen hinterlassen, die "Germania". Darin steht, dass die Germanen in schrecklichen, unendlichen Wäldern leben. Das musste er schon deswegen schreiben, weil damit auch begründet werden sollte, warum die Römer nicht in die Wälder Germaniens vordringen konnten. Sie konnten sich angeblich dort nicht orientieren. Das ist natürlich unsinnig, aber das war damals so. Man hat diese Quelle immer wieder gefunden und gesagt: Dieser Wald hat uns davor gerettet, von den Römern eingenommen zu werden. Deswegen hat man 2.000 Jahre später, als wieder ein Aggressor da war, Napoleon, gefordert, man möge doch Bäume pflanzen, damit sich die Franzosen darin verlaufen. Man hat damals die Franzosen gleichgesetzt mit den Römern, weil sie auch eine eher romanische Sprache sprachen, und deswegen meinte man, sie hätten von Wald keine Ahnung.

Caspar David Friedrich hat das gemalt, den "Chasseur im Walde". Nach der Völkerschlacht von Leipzig waren die Franzosen geschlagen, und Friedrich hat einen Chasseur gemalt, der nicht mehr auf einem Pferd sitzt. Er zieht seinen Säbel hinter sich her, ist in einer ganz desolaten Situation, und er verläuft sich in einem Wald. So weit erkennen das auch die Kunsthistoriker - aber ich als Ökologe erkenne außerdem, dass das aufgeforstete Fichten sind. Sie sind alle gleich alt.

Die aufgeforsteten Wälder sind von den naturnahen Wäldern weit entfernt. Oder würden Sie sagen, es ist schon ein Wald, solange dort viele Bäume stehen?

"Durch die Wälder" erscheint zum Waldgipfel

Küster: Vom Waldbinnenklima ist das sicher auch ein Wald, und man kann das als Wald ansehen. Aber es sind natürlich himmelweite Unterschiede zwischen einem natürlichen Mischwald und einem aufgeforsteten Wald. Das haben aber die Leute zum Teil nicht mitgekriegt, weil sie nämlich immer einen Wald für Natur halten. Im Harz hat es früher auch Fichten gegeben - die sind aber inzwischen alle abgeschlagen und wieder aufgeforstet. Für die meisten Leute gibt es da keinen Unterschied - Wald ist Wald.

Haben wir Deutschen ein besonderes Verhältnis zum Wald? Der deutsche Wald - das hat etwas sehr Eigenes.

Küster: Die Franzosen hatten keinen Tacitus, der geschrieben hatte, dass die Franzosen - oder damals die Gallier - in einem unendlichen Wald lebten. Das ist nur von den Deutschen gesagt worden. Alles das, was aufgeschrieben wurde, zählt in der Geschichte immer am meisten - also muss das unumstößlich so gewesen sein. Quellenkritik fand damals kaum statt.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe

