Stand: 08.06.2022 09:35 Uhr "HanseKulturFestival" rund um den Lübecker Dom

Mit rund 300 Einzelveranstaltungen feiert Lübeck von Freitag bis Sonntag rund um den Dom das "HanseKulturFestival". Der Dom zu Lübeck lädt dabei zu Gottesdiensten, Führungen und Konzerten ein. Insgesamt sind von kirchlicher Seite mehr als ein Dutzend Veranstaltungen im und um das Gotteshaus herum geplant. Im Dom beginnt das Festival am Freitag mit dem Konzert "The Spirit of Hanse". Fabian Luchterhandt lädt ab 18 Uhr an der Marcussenorgel zu einer musikalischen Reise durch die Hansestädte ein. Auch die katholische Pfarrei "Zu den Lübecker Märtyrern" ist mit vielen Angeboten dabei.