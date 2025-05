Stand: 18.05.2025 12:58 Uhr Hannover wird Schauplatz für das Festival der Philosophie

Das Festival der Philosophie ist vom 21. Mai an wieder viereinhalb Wochen zu Gast in der Region Hannover. Die bereits neunte Ausgabe lädt mit dem Motto "Was ist Dir heilig?" zum Nachdenken ein, wie die Initiatoren mitteilten. Geplant sind 26 Vorträge und sechs Diskussionsrunden in historischen Gebäuden der Stadt und der Region. Dazu kommen Theater-Aufführungen, Performances, Schulprojekte, Lesungen sowie Führungen und eine Kunstausstellung. | Sendebezug: 18.05.2025 09:00 | NDR Kultur