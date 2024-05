Stand: 13.05.2024 15:14 Uhr Hannover: Stiftung stellt 144.000 Euro für kirchliche Kulturarbeit bereit

Die evangelische Hanns-Lilje-Stiftung will erneut die Kulturarbeit in der hannoverschen Landeskirche fördern. Dafür können in diesem Jahr bis zu 144.000 Euro an 18 Projekte vergeben werden, wie die in Hannover ansässige Stiftung mitteilte. Unterstützt werden zum einen zwölf Projekte, die der Begegnung der Kirche mit zeitgenössischer Kunst und Kultur dienen. Zum anderen fördert die Stiftung bis zu sechs niedrigschwellige kulturelle Angebote der Kirche vor allem im ländlichen Raum, die auf eine Zusammenarbeit mit Vereinen und Initiativen zielen.