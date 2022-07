Stand: 12.07.2022 12:38 Uhr Hannover: Preisträger für Kulturpreis der Landeskirche benannt

Der mit 10.000 Euro dotierte Kulturpreis der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers geht dieses Jahr an das Ensemble Megaphon in Hannover. Der Verein Cameo Kollektiv in der Landeshauptstadt werde mit dem Kulturförderpreis ausgezeichnet, der mit einem Preisgeld von 5.000 Euro verbunden ist, teilte die Landeskirche mit. Seit 15 Jahren stehe das Ensemble Megaphon als Kollektiv verschiedener Künstlerinnen und Künstler für die spannende, experimentelle Verknüpfung diverser Kunstarten und Stile, erklärte die Preisjury. Die Künstler des Ensembles seien Spezialisten für ortsbezogene Performances wie für Konzerte an außergewöhnlichen Orten.