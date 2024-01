Stand: 29.01.2024 14:04 Uhr Hannover: Kulturministerium vergibt Stipendien für Nachwuchskomponisten

Junge Musiker können sich bis Ende Februar für Stipendien im Bereich Komposition bewerben. Die Förderung liegt zwischen 3.000 bis 12.000 Euro, wie das niedersächsische Kulturministerium am Dienstag mitteilte. "Die finanzielle Unterstützung durch unsere Stipendien verschafft Nachwuchskomponistinnen und -komponisten Freiräume und Zeit, um der Kreativität freien Lauf zu lassen", sagte Kulturminister Falko Mohrs (SPD). Insgesamt stehen für das Stipendienprogramm 36.000 Euro zu Verfügung. Das jährlich neu ausgeschriebene Stipendium richtet sich an Musikerinnen und Musiker unter 40 Jahren mit einer abgeschlossenen künstlerischen Ausbildung. Interessierte können sich per Online-Antrag auf der Ministeriums-Website bewerben. | Sendebezug: | 29.01.2023 15:10 | NDR Kultur