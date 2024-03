Stand: 15.03.2024 08:48 Uhr Hannover: Ausstellung zeigt über 2.000 Jahre alte Etrusker-Schätze

Mit dem antiken Volk der Etrusker befasst sich eine Ausstellung im Landesmuseum Hannover. Die Schau "Gründer Roms. Etruskische Schätze aus der Villa Giulia" zeigt Halsketten, Figuren und andere über 2.000 Jahre alte Exponate, wie das Museum mitteilte. Sie ist bis zum 1. September zu sehen. Hochkarätige Exponate des Goldschmieds und leidenschaftlichen Antikensammlers Augusto Castellani (1829-1914) seien erstmals in Deutschland zu sehen. Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Etruskischen Nationalmuseum, der Villa Giulia in Rom, durchgeführt. | Sendebezug: 15.03.2024 08:20 | NDR Kultur