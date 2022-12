Stand: 09.12.2022 08:16 Uhr Hameln erwartet Chris de Burgh zur Premiere von "Robin Hood"

Der irische Sänger und Komponist Chris de Burgh wird sich an diesem Freitag ins Goldene Buch der Stadt Hameln eintragen. Anlass für den Besuch des 74-Jährigen ist die Premiere des Musicals "Robin Hood" an diesem Samstag. Chris de Burgh, der mit "The Lady In Red" 1986 einen Welthit hatte, ist Co-Komponist. Das Stück über den englischen Helden, der die Reichen ausraubt und seine Beute den Armen gibt, war bisher nur in Fulda zu sehen. Im Theater Hameln sind bis zum 7. Januar 2023 insgesamt 29 Shows geplant.

