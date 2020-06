Stand: 10.06.2020 10:27 Uhr - NDR 90,3

Hamburgs Bühnen müssen diverser werden von Stefanie Wittgenstein

Der gewaltsame Tod des US-Amerikaners George Floyd sorgt weltweit für Diskussionen über Rassismus. Wie divers ist Hamburgs Kultur? Zeit für eine Bestandsaufnahme an Hamburgs großen Bühnen.

Der Hamburger Schauspieler Patrick Abozen hat Rassismus immer wieder am eigenen Leib erfahren. "Ich habe unzählige Absagen aufgrund meiner Hautfarbe bekommen, bei denen nicht einmal versucht wurde, es anders zu beschreiben. Es ist legitim, im Schauspielbereich, zu sagen: 'Aufgrund ihrer Hautfarbe passen Sie nicht in dieses Rollenschema'." Doch Patrick Abozen merke, dass sich jetzt langsam etwas ändere. In der Fernsehserie Großstadtrevier spiele er selbstverständlich die Rolle des Lukas Petersen. "Es gibt auf meine Wurzeln bezogen keine weitere Begründung, warum ich dort als Polizist arbeite. Ich bin da, das ist mein Name und mein Charakter, mehr wird nicht darüber erwähnt. Das finde ich richtig. Es ist die Zukunft, dass es nicht immer erklärt werden muss."

Schauspielensembles noch wenig divers

Ein Blick auf die Ensembles der großen Bühnen der Stadt zeigt, dass diese noch längst nicht so divers sind, wie sie das heutzutage sein müssten. Das gibt Joachim Lux, der Intendant des Thalia Theaters, offen zu. "Auf den großen Bühnen der Stadt gibt es kaum People of Color," sagt Lux. "Man muss differenzieren, am wenigsten sogar auf den Schauspielbühnen, zu denen auch das Thalia Theater gehört. Leichter ist es im Bereich Tanz, auch im Bereich der Musik."

Lux erzählt von der Schwierigkeit, das tatsächlich sehr weiße Ensemble des Staatstheaters durch People of Color (PoC) zu ergänzen. "Das Problem ist, wenn ich eine PoC-Schauspielerin oder einen -Schauspieler bei uns habe, wird das sofort mit Bedeutung aufgeladen, mit Konzeptionalismus. Dabei wäre eigentlich anzustreben, dass es völlig egal ist, welche Hautfarbe oder Nationalität jemand auf der Bühne hat." Das hieße, man kommt nur zu dem Ziel, wenn man eine Komplettdurchmischung eines Ensembles mache, so Lux. "Beispielsweise wenn man es neu begründet: Dann ist das immer am leichtesten."

Vorbild Gorki Theater in Berlin

Das Berliner Gorki Theater zum Beispiel sei ein Vorbild. Joachim Lux sei froh, dass es dem Thalia Theater bei den Lessingtagen jedes Jahr gelinge, ein buntes Programm zu bieten - mit Schauspielerinnen und Schauspielern unterschiedlichster Herkunft. Auch Britta Duah, die Leiterin des Winterhuder Fährhauses, sieht ebenfalls einen großen Nachholbedarf bei Hamburgs Bühnen. Sie stellt fest: "Wenn man nur auf Optik schaut, gar nicht einmal, wo jemand herkommt, sondern etwa auf schwarze Haare, blonde, rote, grüne Haare, und schaut: 'Wie divers ist die Stadt? Wie groß ist die Diversität auf diesen Bühnen?' Dann kann ich nur sagen: Da sind wir noch nicht wirklich weit," sagt Duah.

Dennoch befinde man sich im Fährhaus auf einem guten Weg. Die Kulturfabrik Kampnagel erreicht mit vielen internationalen Gastspielen automatisch einen bunteren Mix, als andere Hamburger Bühnen. Amelie Deuflhard, die Künstlerische Leiterin, sagt aber: Nicht nur auf den Bühnen müsse es bunter werden, sondern auch im Publikum.

Das gelinge nicht mit den immer gleichen europäischen Stoffen. "Insofern ist es wichtig, inhaltlich, mit Stücken, mit Themen, die man verhandelt, mit Bands, das Bühnengeschehen vorsichtig zu verändern. Dann schafft man es auch, das Publikum diverser zu machen. Das sehe ich bei uns auf Kampnagel," so Deuflhard.

Drei Punkte müssen sich verändern

Alle Theatermacher sind sich einig: Es geht um drei "P's", die vielfältiger werden müssen. Das Publikum, die Programme und das Personal - nicht nur auf, sondern auch hinter den Bühnen. Das Thalia Theater hat dafür eigens eine neue Stelle geschaffen. Denn dass sich dringend etwas ändern müsse, sei nicht erst seit dem Tod von George Floyd klar. Schließlich wurde die Integration der türkischstämmigen Bevölkerung lange verschlafen. Auch an den Hamburger Bühnen, sagt Joachim Lux. "Es ist in drei Generationen nicht gelungen und nicht genügend aktiv betrieben worden, türkischstämmige Menschen, in unsere Kulturbetriebe - egal welcher Art - zu integrieren. Das ist ein echtes Versagen von uns Kulturbetrieben."

