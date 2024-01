Stand: 26.01.2024 17:33 Uhr Hamburgs Antiken-Drama "Laios" beim Berliner Theatertreffen

Das Antiken-Drama "Laios" am Hamburger Schauspielhaus ist zum Berliner Theatertreffen (2. bis 19. Mai) der zehn bemerkenswerten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeladen. Lina Beckmann wuchtet im zweiten Teil der fünfteiligen Anthropolis-Serie von Intendantin Karin Beier alle Rollen selbst. "Diesen multiperspektivischen Monolog voller Versionen, Variationen und Vielleichts setzt Beier mit wenigen Mitteln in Szene und eine überragende Lina Beckmann in dessen Zentrum", heißt es in der Begründung der Jury. | Sendebezug: | 26.01.2024 16:45 | NDR Kultur