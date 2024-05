Stand: 24.05.2024 14:35 Uhr Hamburgerin Johanna Sebauer zu Bachmann-Preis eingeladen

Unter den 14 Autorinnen und Autoren, die in diesem Jahr um den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis konkurrieren, ist auch die im Hamburg lebende Autorin Johanna Sebauer. Sie veröffentlichte im vergangenen Jahr mit "Nincshof" ihren ersten Roman. Eine der bekanntesten Teilnehmerinnen ist die deutsche Theater- und Prosaautorin Olivia Wenzel, deren Roman "1000 Serpentinen Angst" es 2020 auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft hatte. Das von 3sat übertragene Wettlesen findet vom 27. bis 29. Juni in Klagenfurt im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur statt. Die Auszeichnung wird am 30. Juni verliehen. | Sendebezug: | 24.05.2024 14.30 | NDR Kultur