Stand: 10.08.2021 08:51 Uhr Hamburger VorleseVergnügen startet am 30. August

Das Programm des Hamburger VorleseVergnügens ist ab heute Mittag online abrufbar. Vom 30. August bis zum 3. September 2021 bietet das Sommerfestival für Kinder und Jugendliche zahlreiche Highlights rund ums Buch: am Vormittag für Schulklassen an besonderen Orten in ganz Hamburg und nachmittags für Familien im Kinderbuchhaus in Altona. Ritter Rost-Autor Jörg Hilbert wird das Festival am 30. August zusammen mit dem Schirmherr, Schulsenator Ties Rabe, im Kinderbuchhaus des Altonaer Museums eröffnen.