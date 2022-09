Stand: 15.09.2022 09:00 Uhr Hamburger Tüddelband für Axel Scheffler und Julia Donaldsson

Der Grüffelo ist ihr größter gemeinsamer Erfolg: Die englische Autorin Julia Donaldson und der gebürtige Hamburger Axel Scheffler werden am Donnerstag beim Harbour Front Literaturfestival mit dem Hamburger Tüddelband 2022 für herausragende KinderbuchkünstlerInnen ausgezeichnet. "Der Grüffelo" wurde in mehr als vierzig Sprachen übersetzt. Das kreative Duo hat außerdem unter anderem die Bilderbücher "Mein Haus ist zu eng und zu klein", "Stockmann" und "Räuber Ratte" herausgebracht. In unvergleichlichem Stil hätten sie mit "Der Grüffelo" ein "Welt"-Bilderbuch erschaffen, so die Jury.