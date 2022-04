Stand: 29.04.2022 14:22 Uhr Hamburger Theaterfestival startet mit Gastspiel des Berliner Ensembles

Mit dem Stück "Der Diener zweier Herren", gespielt vom Berliner Ensemble am St. Pauli Theater, startet am Freitag die 14. Ausgabe des Hamburger Theaterfestivals. Intendant Nikolaus Besch hat sich im Vorfeld 34 Stücke aus dem deutschsprachigen Raum angeguckt und sich für sechs Gastspiele entschieden, die auf verschiedenen Hamburger Bühnen gezeigt werden. Noch bis zum 4. Juni sind dabei Theater-Stars wie Tobias Moretti (in "Geschlossene Gesellschaft" am Deutschen Schauspielhaus), Nina Hoss (in "Zündstoffe" am St. Pauli Theater) und Jens Harzer (in "Iwanow" am Thalia Theater) zu erleben.