Stand: 05.03.2025 13:37 Uhr Hamburger Stadtfotografie-Preis für Enver Hirsch

Der Hamburger Fotograf Enver Hirsch bekommt den mit 8.000 Euro dotierten Georg-Koppmann-Preis für Hamburger Stadtfotografie 2025. Sein Projekt "Expansion", zu besonderen Skurrilitäten im Hamburger Stadtbild, wurde für das diesjährige Arbeitsstipendium ausgewählt, das die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen und die Stiftung Historische Museen Hamburg vergeben, wie diese am Mittwoch mitteilten. Hirsch konzentriert sich in seiner fotografischen Arbeit auf die absurden Spuren, die Menschen im urbanen Raum hinterlassen. Seine Arbeiten wurden bereits international ausgestellt und in verschiedenen Publikationen veröffentlicht. | Sendebezug: 05.03.2025 14:30 | NDR Kultur