Hamburger Schauspielhaus inszeniert belarussischen Roman

Das Hamburger Schauspielhaus bringt den aktuellen Roman "Revolution" des belarussischen Autors Viktor Martinowitsch auf die Bühne. "Der Roman lässt sich als Kommentar zu den Protesten in Belarus lesen", sagte Intendantin Karin Beier am Freitag in Hamburg. Die Bühnenfassung des Romans, der direkt nach Erscheinen beschlagnahmt und verboten wurde, werde der aus Tschechien stammende Regisseur Dušan David Pařízek am 30. April 2022 zur Uraufführung bringen.