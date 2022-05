Stand: 06.05.2022 11:07 Uhr Hamburger Sängerin Miu gibt Konzertdebüt in 2022

Die Hamburgerin Miu spielt heute Abend in der Empore Buchholz ihr erstes Konzert im Jahr 2022. In einer Mitteilung machte die Sängerin darauf aufmerksam, dass "der Livemarkt noch sehr kaputt" sei: "Derzeit kaufen die Leute einfach keine Tickets oder nur sehr kurzfristig." Für die Sängerin sind Konzerte ihre Haupteinnahmequelle. "Uns allen stecken 2 Jahre Pandemie und berufliche Perspektivlosigkeit in den Knochen", schrieb sie weiter. "Die Sorge, dass ich Konzerte absagen muss oder auch einfach nur die massiv steigenden Kosten, um einen Tourbus zu tanken, nehme ich jeden Abend mit ins Bett."