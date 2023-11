Stand: 06.11.2023 12:20 Uhr Hamburger Museum zeigt Ausstellung zum Bergbau im Globalen Süden

Im Hamburger Museum der Arbeit wird am 16. November die Ausstellung "Man & Mining" eröffnet. Anhand von Kunstinstallationen, Fotos und Videoarbeiten werden bis zum 1. Mai 2024 die Bedingungen des gegenwärtigen Ressourcenabbaus im Globalen Süden und ihre Folgen für die Menschen gezeigt, wie das Museum mitteilte. Damit soll auch eine kritische Diskussion über das Konsumverhalten des Globalen Nordens angestoßen werden, hieß es. Die Schau entstand in Kooperation mit dem Weltkulturerbe Völkinger Hütte und in Zusammenarbeit mit der Körber-Stiftung. Gezeigt werden unter anderem Werke von Danny Franzreb, Pieter Hugo, Lu Guang, Andrea Mancini, Sebastião Salgado und dem Künstlerkollektiv "Unknown Fields". | Sendebezug: | 06.11.2023 11:30 | NDR Kultur