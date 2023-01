Stand: 11.01.2023 18:45 Uhr Hamburger Model Tatjana Patitz mit 56 Jahren gestorben

Das Model Tatjana Patitz ist tot. Die in Hamburg geborene Patitz sei am Mittwoch im Alter von 56 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben, teilte ihre Model-Agentur in New York der Deutschen Presse-Agentur mit. Patitz wurde mit 17 Jahren vom Modefotografen Peter Lindbergh entdeckt und war in den 1980er- und 1990er-Jahren eines der gefragtesten Models der Welt. Den Durchbruch erlangte sie durch eine Kampagne für Jeans.

