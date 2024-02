Stand: 16.02.2024 15:43 Uhr Hamburger Literaturhaus: Restaurierung des Festsaals abgeschlossen

Der Festsaal des Hamburger Literaturhauses erstrahlt in neuem Glanz. In zwei Etappen im Sommer 2023 und Januar 2024 ist er vollständig denkmalgerecht restauriert worden, wie die Kulturbehörde am Freitag mitteilte. Die kassettierte Stuckdecke mit figürlich-ornamentalen Motiven, die Wände sowie die Stuckmarmorsäulen seien auf Grundlage eines restauratorischen Befunds neu gefasst worden, hieß es. Das Deckengemälde sei gereinigt und mit Firnis versehen worden. Die Stadt hatte 2020 für die Arbeiten 170.000 Euro bereitgestellt. | Sendebezug: | 14.02.2023 15:30 | NDR Kultur