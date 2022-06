Stand: 22.06.2022 08:44 Uhr Hamburger Kinos für ihr Programm mit 220 000 Euro ausgezeichnet

Für ihr buntes, vielfältiges und herausragendes Kinoprogramm und Aktionen für die Kinokultur sind am Dienstag 17 Programm- und Stadtteilkinos mit dem Hamburger Kinopreis ausgezeichnet worden. Insgesamt haben die Hamburger Kulturbehörde und die Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein Preisgelder in Höhe von 220.000 Euro vergeben - doppelt so viel wie im Vorjahr. Die auszeichneten Kinos konnten sich über Preisgelder in Höhe von jeweils 10.000 bis 20.000 Euro freuen. Zudem wurden für die Kino-Initiative "Eine Stadt sieht einen Film" und das Format "A Wall is A Screen" Sonderpreise im Wert von je 5.000 Euro vergeben.