Stand: 11.09.2023 09:28 Uhr Hamburger Kiez-Musical "Heiße Ecke" feiert 20. Geburtstag

Mit mehr als 2,8 Millionen Zuschauern und knapp 5200 Vorstellungen ist das Musical "Heiße Ecke" die deutsche Eigenproduktion, die am längsten am Stück gespielt wird. Das 20. Jubiläum soll gefeiert werden: Mit Bierempfang und Currywurst am kommenden Wochenende sowie einer großen Gala am Montag kommender Woche. Bei der Show schlüpfen jeden Abend neun Darstellerinnen und Darsteller in über 50 Rollen und zeigen, was innerhalb von 24 Stunden an einem Imbiss an der Reeperbahn passiert. | Sendebezug: | 11.09.2023 19:20 | NDR 90,3