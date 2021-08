Stand: 02.08.2021 11:14 Uhr Hamburger Jazzpreis geht an den Schlagzeuger Silvan Strauß

Es ist eine der renommiertesten Auszeichnungen für Jazzmusik in Norddeutschland. Der Hamburger Jazzpreis geht in diesem Jahr an den Schlagzeuger Silvan Strauß. Silvan Strauß ist 30 Jahre alt und stammt aus Kempten im Allgäu. Er kam vor einigen Jahren zum Studieren nach Hamburg und hat seitdem hier im Norden seine Heimat gefunden. Mit seiner Band TOYTOY mischt er die Jazzszene in Hamburg auf und realisiert mit ihr vor allem Projekte, die Einflüsse aus den unterschiedlichsten Genres zusammenbringen.