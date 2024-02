Stand: 04.02.2024 13:27 Uhr Hamburger Fotografin erhält schleswig-holsteinischen Kunstpreis

Die Hamburger Künstlerin und Fotografin Anja Jensen ist am Sonntag auf Schloss Gottorf in Schleswig mit dem Kunstpreis der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft ausgezeichnet worden. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wurde zum 19. Mal verliehen, wie die Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen mitteilten. Zeitgleich wurde Jensens Ausstellung "No Go" auf Schloss Gottorf eröffnet. | Sendebezug: 04.02.2024 14:30 | NDR Kultur