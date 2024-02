Stand: 08.02.2024 14:20 Uhr Hamburger Fotograf Andreas Herzau im Alter von 61 Jahren gestorben

Der Hamburger Fotograf Andreas Herzau ist tot. Nach Angaben seiner Fotoagentur Laif vom Donnerstag starb der 61-Jährige am 6. Februar nach langer Krankheit. "Wir vermissen nicht nur seine fotografische Arbeit, seine visionäre Klarheit und energetische Kraft, sondern auch ganz besonders seinen unerschütterlichen Glauben an die Bedeutung der Fotografie", teilte die Agentur mit Sitz in Köln auf ihrer Internetseite mit. Zuvor hatten mehrere Medien über den Tod des Fotografen berichtet. Die Stiftung F.C. Gundlach in Hamburg nimmt sich nach eigenen Angaben nun der Aufgabe an, Herzaus komplexes Werk zu bewahren und zu pflegen. | Sendebezug: | 08.02.2023 16:00 | NDR Kultur