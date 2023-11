Stand: 21.11.2023 16:08 Uhr Hamburger Forschungstheater "Fundus" ausgezeichnet

Das Forschungstheater "Fundus" für Kinder in Hamburg wird im Rahmen der diesjährigen Verleihung des Deutschen Theaterpreises "Der Faust" mit dem Perspektivpreis der Länder ausgezeichnet. Das "Fundus" habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten bahnbrechende Pionier-Arbeit geleistet, heißt es in der Begründung der Jury. Es habe eine klare Vorreiterrolle im gemeinsamen künstlerischen Forschen von Kindern, Künstlerinnen und Künstlern sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eingenommen, habe Kindheit, Kunst und Wissenschaft auf den unterschiedlichsten Ebenen verknüpft. Der Preis wird am Sonnabend im Hamburger Thalia Theater verliehen. | Sendebezug: | 21.11.2023 16:20 | NDR Kultur