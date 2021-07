Stand: 27.07.2021 13:28 Uhr Hamburger Filmfest startet Ende September mit Film "Große Freiheit"

In gut zwei Monaten wird das 29. Filmfest Hamburg mit dem Film "Große Freiheit" von Sebastian Meise eröffnet. In dem Film werde ein kaum bekannter Teil der bundesdeutschen Geschichte beleuchtet, die endlich erzählt werden müsse, so die Veranstalter. Die Kriminalisierung Homosexueller im Nachkriegsdeutschland. Das Filmfest Hamburg startet in diesem Jahr am 30. September und geht bis zum 9. Oktober.